Глава государства заявил о масштабной модернизации автодорог в Казахстане

В прошлом году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог». Об этом сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на телемосте, посвященном началу строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.