Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций политических партий в Курултае Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Обращаясь к лидерам фракций, Президент сообщил, что в соответствии со статьей 46 новой Конституции Казахстана должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра.

Фото: Акорда

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии «Әділет» Ербол Адаев, народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Фото: Акорда

О том, какие изменения ждут систему власти Казахстана и что объявил Токаев на первой сессии Курултая, можете прочитать по ссылке.

Фото: Акорда

Фото: Акорда