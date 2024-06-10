Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Конго

Глава государства принял личного представителя Президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, передает агентство Kazinform.

Приветствуя Франсуазу Жоли, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.

Глава государства подчеркнул, что наши страны в текущем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго.

Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от Президента Дени Сассу-Нгессо. На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита Президента Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.