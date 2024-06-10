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    13:03, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Конго

    Токаев принял личного представителя Президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли
    Фото:Акорда

    Глава государства принял личного представителя Президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, передает агентство Kazinform.

    Приветствуя Франсуазу Жоли, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.

    Глава государства подчеркнул, что наши страны в текущем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго.

    Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от Президента Дени Сассу-Нгессо. На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита Президента Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.

    Теги:
    Африка Касым-Жомарт Токаев Политика Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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