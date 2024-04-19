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    14:18, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев вручил Садыру Жапарову орден «Достық» I степени

    Касым-Жомарт Токаев вручил Садыру Жапарову орден «Достық» I степени
    Фото: Акорда

    Глава государства вручил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову орден «Достық» I степени. В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев отметил огромный вклад Садыра Нургожоевича в развитие и укрепление двусторонних отношений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Кыргызстан – братская страна, с которой нас связывают глубокие и исторические корни. Кыргызстан – наш ближайший и надежный стратегический партнер. Наши взаимовыгодные отношения крепко связаны узами братства двух народов. Я высоко оцениваю Вашу роль в этом деле, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Лидер Казахстана подчеркнул, что наша страна заинтересована в расширении стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном. Он заявил, что вечная дружба и нерушимое братство будут только крепнуть во имя светлого будущего двух народов.

    – Несомненно, большая заслуга в укреплении многосторонних связей принадлежит Вам. В знак особого уважения и искренней благодарности я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I степени. Уверен, что эта награда будет способствовать активизации двусторонних отношений. Пусть дружба между Казахстаном и Кыргызстаном будет вечной! – заявил Глава нашего государства.

    Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.

    Теги:
    Акорда Международная деятельность РК Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан Садыр Жапаров Видео Международные отношения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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