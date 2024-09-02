Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, еще раз подчеркнул отсутствие в стране притеснений по языковому, конфессиональному, этническому или социальному признакам, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия — главных ценностей нашего народа. В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону. При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких «фобий». Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество, — заявил Президент РК.

Мы — прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона, отметил он.