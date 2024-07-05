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    21:34, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Гурбангулы Бердымухамедовым

    шос
    Фото: Акорда

    Глава государства провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве лидера туркменского народа. По словам Касым-Жомарта Токаева, казахско-туркменские отношения развиваются по восходящей.

    — Туркменистан является очень авторитетным нейтральным государством, играющим большую роль в обеспечении мира, безопасности, многостороннего сотрудничества. Ваше присутствие сегодня в Астане имеет очень большое значение, в первую очередь, с точки зрения обсуждения конкретных вопросов нашего взаимодействия в области энергетики, — сказал Глава государства.

    Лидер Казахстана выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку культурного наследия казахского народа — открытие памятника великому композитору Курмангазы Сагырбайулы в Ашхабаде.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в саммите ШОС и за личную поддержку в открытии монумента туркменскому поэту Махтумкули Фраги в столице Казахстана.

    — Мы Вам благодарны за приглашение в качестве почетного гостя на саммит Шанхайской организации сотрудничества. У нас была возможность высказать мнение нейтрального Туркменистана в этой международной структуре. Как Вы отметили, у нас очень много возможностей и потенциала в решении вопросов в сфере энергетики, — отметил Председатель Халк Маслахаты.

    Также на встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, транспорта и логистики. 

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Видео Международные отношения Туркменистан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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