Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Отмечена важность качественной реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.