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    19:13, 18 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным

    Акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

    Отмечена важность качественной реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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