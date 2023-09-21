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    20:43, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Словении на Международный форум Астана

    Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнером Казахстана
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. По его словам, наши страны сохраняют положительную динамику взаимодействия, передает МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.

    «Я хотел бы официально пригласить Вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведем Международный форум Астана, на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, Вы будете одним из основных спикеров в будущем наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президенты обсудили перспективы развития казахско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT индустрии.

    Президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном

    «Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества. Между нашими странами нет никаких проблем. Буду рада приветствовать Вас в ходе визита в мою страну», – отметила Наташа Пирц-Мусар.

    Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана.

    Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах.

    Теги:
    Визит Президента РК в США Внешняя политика Казахстана
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