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    00:04, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Румынии 

    Акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Румыния выступает ведущим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе.

    На сегодняшний день объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет 1,3 млрд долларов.

    «Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и Делового совета Казахстана и Румынии.

    Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Казахстана и Румынии

    «Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнерами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с Вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне», – отметил Президент Румынии.

    Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня, а также обсуждены вопросы взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ.

    В завершение встречи Глава нашего государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума Астана в качестве одного из основных гостей.

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