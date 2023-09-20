Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Румынии 

Глава государства отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Румыния выступает ведущим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе.

На сегодняшний день объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет 1,3 млрд долларов.

«Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и Делового совета Казахстана и Румынии.

Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Казахстана и Румынии

«Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнерами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с Вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне», – отметил Президент Румынии.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня, а также обсуждены вопросы взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ.

В завершение встречи Глава нашего государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума Астана в качестве одного из основных гостей.