РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев призвал алматинцев сохранять спокойствие

    президент
    Фото: Ақорда

    Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям города Алматы, призвав их сохранять спокойствие. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию. Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом, – подытожил свою речь Глава государства.

    Как сообщалось ранее, сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены Правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям.

    Теги:
    МЧС Президент Казахстана Землетрясение Алматы Землетрясение Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!