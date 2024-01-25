Касым-Жомарт Токаев призвал алматинцев сохранять спокойствие

Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям города Алматы, призвав их сохранять спокойствие. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию. Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом, – подытожил свою речь Глава государства.

Как сообщалось ранее, сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены Правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям.