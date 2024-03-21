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    17:04, 21 Март 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял Жанию Аубакирову

    Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Жанию Аубакирову
    Фото: Акорда

    Глава государства принял народную артистку Казахстана Жанию Аубакирову, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития культуры в стране.

    Жания Аубакирова рассказала Президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования.

    Касым-Жомарт Токаев также выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни. В завершение Глава государства пожелал ей успехов в реализации ряда начинаний в сфере искусства.

    Теги:
    Акорда
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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