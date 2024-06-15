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    18:47, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял торгового представителя США Кэтрин Тай

    Касым-Жомарт Токаев принял торгового представителя США Кэтрин Тай
    Фото: Акорда

    Глава государства принял торгового представителя США Кэтрин Тай. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Кэтрин Тай играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    Как отметил Президент РК, за последние три десятилетия наши страны укрепили стратегическое партнерство во многих областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность, права человека и демократию.

    – Ваша страна является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем прямых иностранных инвестиции превышает 65 млрд долларов. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг рекордной отметки в 4,1 млрд долларов, показав 30-процентный рост. В настоящее время в Казахстане успешно работают более 600 американских компаний. Я придаю особое значение улучшению инвестиционной привлекательности, либерализации экономики и поддержке промышленного развития, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Касым-Жомарт Токаев принял торгового представителя США Кэтрин Тай
    Фото: Акорда

    Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила благодарность Главе нашего государства за теплый прием и возможность лично обсудить новые подходы к развитию торговых связей и созданию необходимых условий для укрепления экономического взаимодействия, в том числе в контексте реализации Рамочного соглашения по торговле и инвестициям.

    Теги:
    Акорда Международная деятельность РК Президент Казахстана Торговля Касым-Жомарт Токаев Видео Экономика Международные отношения США
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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