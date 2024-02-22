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    17:17, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял руководителя холдинга «Байтерек»

    Байтерек
    Фото: Акорда

    Глава государства принял руководителя холдинга «Байтерек» Рустама Карагойшина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент был ознакомлен с итогами работы холдинга за 2023 год и планами по реализации стратегических направлений деятельности на текущий год.

    Как сообщил Рустам Карагойшин, общий вклад холдинга в поддержку бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге. В дальнейшем в целях обеспечения качественного и устойчивого развития экономики «Байтерек» намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство.

    Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о планах по оказанию мер, направленных на поддержку и развитие конкурентоспособных предпринимателей. Важной целью является расширение финансирования проектов малого, среднего и крупного бизнеса во всех регионах Казахстана. В части МСБ предполагается активная поддержка предпринимателей в малых и моногородах, а также на селе.

    Глава государства подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях и отметил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении экономики и повышении благосостояния граждан Казахстана.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Экономика
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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