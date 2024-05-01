Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Касым-Жомарт Токаев заслушал вопросы обеспечения справедливого судопроизводства в стране, а также ход реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Асламбек Мергалиев рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

Президент обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов.