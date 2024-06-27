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    18:35, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял посла Катара в Казахстане

    Глава государства принял посла Государства Катар в Казахстане Абдаллу бен Хусейна Джабера
    Фото: Акорда

    Глава государства принял посла Государства Катар в Казахстане Абдаллу бен Хусейна Джабера, передает агентство Kazinform.

    В ходе беседы Президент Касым-Жомарт Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. Глава государства подчеркнул, что за последние годы наши страны достигли значительного прогресса по широкому спектру двусторонней и многосторонней повестки, создали прочную правовую базу и запустили ряд крупных инвестиционных проектов. 

    Президент Казахстана передал благодарность Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани за его поддержку и личное участие в предстоящем саммите ШОС в Астане в качестве почетного гостя.

    Посол Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил приверженность Дохи дальнейшему поступательному развитию многогранного сотрудничества. Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы взаимодействия в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в сфере здравоохранения.

    Теги:
    Президент Казахстана Катар Касым-Жомарт Токаев Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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