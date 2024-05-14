16:03, 14 Май 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев принял нового главу Минцифры
Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, передает агентство Kazinform.
Жаслан Мадиев доложил о текущей деятельности и планах работы ведомства:
- выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей;
- законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.
Также он проинформировал о предлагаемых подходах к внедрению искусственного интеллекта, а также о формировании экосистемы AI-driven government, рассказал о перспективах вывода казахстанских IT-компании на экспортные рынки.
Президент дал ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.