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    16:03, 14 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял нового главу Минцифры

    Жаслан Мадиев
    Фото: Акорда

    Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, передает агентство Kazinform.

    Жаслан Мадиев доложил о текущей деятельности и планах работы ведомства:

    • выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей;
    • законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.

    Также он проинформировал о предлагаемых подходах к внедрению искусственного интеллекта, а также о формировании экосистемы AI-driven government, рассказал о перспективах вывода казахстанских IT-компании на экспортные рынки.

    Президент дал ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Искусственный интеллект ИИ Цифровизация
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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