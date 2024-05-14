Касым-Жомарт Токаев принял нового главу Минцифры

Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, передает агентство Kazinform.

Жаслан Мадиев доложил о текущей деятельности и планах работы ведомства:

выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей;

законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.

Также он проинформировал о предлагаемых подходах к внедрению искусственного интеллекта, а также о формировании экосистемы AI-driven government, рассказал о перспективах вывода казахстанских IT-компании на экспортные рынки.

Президент дал ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.