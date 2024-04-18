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    14:05, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял Главу Республики Саха Айсена Николаева

    Президент Саха
    Фото: Ақорда

    Глава государства отметил, что многогранные связи Казахстана с Республикой Саха (Якутия) развиваются весьма динамично. Ярким подтверждением тому является существенное увеличение объема взаимного товарооборота, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Акорда

    – Мы с большим интересом смотрим на перспективы нашего взаимодействия и сотрудничества. У нас самые теплые отношения к Вашей Республике, якутскому народу, очень много общего. Хотел бы особо отметить, что Вас сопровождает большая делегация в составе представителей делового мира и искусства, – сказал лидер Казахстана.

    Глава нашего государства приветствовал проведение в Казахстане Дней Республики Саха, в рамках которых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, а также презентация инвестиционного и туристического потенциала Якутии.

    Президент Якутии
    Фото: Акорда

    В свою очередь Айсен Николаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил значительно возросшую динамику взаимодействия между Республикой Саха и Казахстаном. Он также выразил слова поддержки народу Казахстана и пожелал скорейшего преодоления всех трудностей, возникших в результате паводков.

    – Мы прибыли в Казахстан с целью провести Дни Республики Саха. В Астане и Алматы запланировано большое количество деловых, культурных и спортивных мероприятий, – отметил Айсен Николаев.

    В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, цифровизация и туризм.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Кроме того, было подчеркнуто, что Казахстан и Россия придают важное значение всестороннему развитию межрегионального взаимодействия.

     

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Видео Политика Международные отношения
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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