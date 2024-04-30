Касым-Жомарт Токаев принял делегацию из Сингапура
Глава государства принял спикера Парламента Сингапура Сеа Киань Пена, передает агентство Kazinform.
Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном.
Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.
— Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества, — сказал Президент.
По мнению Главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов.
Сеа Киань Пен выразил благодарность Главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.
На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия.
Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки.