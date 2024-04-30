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    12:37, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял делегацию из Сингапура

     Глава государства принял спикера Парламента Сингапура Сеа Киань Пена
    Фото: Акорда

    Глава государства принял спикера Парламента Сингапура Сеа Киань Пена, передает агентство Kazinform.

    Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном.

    Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.

    — Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества, — сказал Президент.

    По мнению Главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.

    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов.

    Сеа Киань Пен выразил благодарность Главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.

    На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия.

    Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки.

    Теги:
    Парламент Токаев Касым-Жомарт Международные отношения Сингапур
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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