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    Вчера, 01:04 | GMT +6

    Банк развития Казахстана и немецкий Helaba заключили соглашение о сотрудничестве на 100 млн евро

    токаев
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Германию принял члена правления агентства Euler Hermes Эдну Шёне. В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, включая разработку совместных проектов, обмен опытом и организацию обучающих программ в области финансового страхования, со ссылкой на пресс-службу Акорды передает  МИА «Казинформ».

    Глава государства подчеркнул, что Euler Hermes выступает ценным партнером для Казахстана.

    Компания является мировым лидером в области кредитного страхования и входит в группу Allianz Group, крупнейшего в мире поставщика комплексных финансовых решений.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подписании Соглашения о финансовом сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Банком Helaba по финансированию строительства химического завода по производству цианида натрия компанией AltynAlmas Reagents на сумму до 100 млн евро.

    Теги:
    Президент Казахстана Экономика Международная деятельность
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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