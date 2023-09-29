Банк развития Казахстана и немецкий Helaba заключили соглашение о сотрудничестве на 100 млн евро

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Германию принял члена правления агентства Euler Hermes Эдну Шёне. В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, включая разработку совместных проектов, обмен опытом и организацию обучающих программ в области финансового страхования, со ссылкой на пресс-службу Акорды передает МИА «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что Euler Hermes выступает ценным партнером для Казахстана.

Компания является мировым лидером в области кредитного страхования и входит в группу Allianz Group, крупнейшего в мире поставщика комплексных финансовых решений.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подписании Соглашения о финансовом сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Банком Helaba по финансированию строительства химического завода по производству цианида натрия компанией AltynAlmas Reagents на сумму до 100 млн евро.