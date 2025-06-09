Касым-Жомарт Токаев пригласил болгарские компании изучить возможности МФЦА

– Наша страна стала привлекательным местом для крупных международных инвесторов в зеленую энергетику. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 150 объектов возобновляемой энергетики, общая мощность которых превышает 3 ГВт. Мы считаем, что совместные усилия в рамках инициативы Black Sea Energy будут способствовать достижению наших общих целей по декарбонизации. Между тем Казахстан прилагает усилия по увеличению добычи газа, проводя геологоразведочные работы и участвуя в международных проектах. Будучи мировым лидером по добыче урана, наша страна начала процесс строительства атомных станций, которые должны увеличить наши энергетические мощности, что в свою очередь положительно скажется на нашем экономическом сотрудничестве, – подчеркнул Глава нашего государства.

Далее в выступлении был охарактеризован потенциал отечественного агробизнеса.

– Наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется в более чем 70 стран мира. Казахстан, ежегодно поставляющий более восьми миллионов тонн пшеницы и двух миллионов тонн муки, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с болгарскими партнерами в производстве мясной и молочной продукции, меда, растительных масел. Мы приветствуем интерес компании Lekkerbek к инвестированию в мясопереработку в городе Шымкенте. Данный проект позволит внедрить современные технологии и повысить экспортный потенциал региона, – отметил Президент.

По мнению Главы государства, значительные возможности для сотрудничества с болгарскими партнерами имеются и в фармацевтическом секторе. Особое внимание в выступлении было уделено цифровой трансформации. Президент сообщил, что государство и частный сектор Казахстана широко внедряют передовые цифровые решения.

– Чтобы повысить нашу конкурентоспособность, мы стали пионерами в разработке технологий искусственного интеллекта. Наши усилия по созданию передовой IТ-инфраструктуры, включающей строительство суперкомпьютеров и центров обработки данных, станут основой будущего прогресса Казахстана. Параллельно мы запускаем Международный центр искусственного интеллекта, призванный содействовать развитию экономики, основанной на искусственном интеллекте. Г-н Президент, Вы сообщили мне о впечатляющих достижениях Вашей страны в освоении искусственного интеллекта и создании собственного суперкомпьютера. Эти достижения закладывают основу для наших взаимных обменов в этой чрезвычайно важной области. В Казахстане создается пилотная зона CryptoCity, в которой криптовалюты будут интегрированы в повседневные транзакции и более широкую экономическую деятельность, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также пригласил болгарские компании изучить возможности, предлагаемые Международным финансовым центром «Астана», и присоединиться к динамичной экосистеме МФЦА.

В завершение своего выступления Президент вновь подтвердил готовность Казахстана углублять партнерство с Болгарией по широкому спектру направлений.