Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Райымбекского района с 90-летним юбилеем

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная священная земля подарила стране немало выдающихся личностей, преданно служивших интересам государства. Глава государства также подчеркнул, что жители района вносят весомый вклад в развитие сельского хозяйства, туризма и других отраслей экономики Казахстана.

Райымбекский район является благодатным краем с богатой историей и крепкими традициями единства. Эта земля воспитала многих выдающихся личностей, которые самоотверженно служили интересам нации. Бердибек Сокпакбаев, Мукагали Макатаев и другие известные писатели создали произведения, ставшие духовным наследием народа, воспитывая в подрастающем поколении патриотизм, стремление к знаниям и трудолюбие.

Фото: акимат Алматинской области

— Сегодня жители района добросовестно трудятся в сельском хозяйстве, туризме и других сферах, внося достойный вклад в процветание родного края. Они неизменно поддерживают инициативы, имеющие важное значение для будущего страны, демонстрируя высокий пример сплоченности и гражданской ответственности. Ярким подтверждением этому стало их активное участие в общенациональном референдуме и поддержка новой Конституции, говорится в поздравительном письме Президента Казахстана.

Фото: акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

Глава государства также выразил благодарность всем, кто вносит вклад в развитие региона, и пожелал жителям Райымбекского района благополучия, процветания, больших успехов и новых достижений в труде на благо страны.

Фото: акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

Отметим, что праздничные мероприятия, посвященные 90-летию Райымбекского района, продолжались три дня. В рамках юбилея прошли научно-познавательные конференции, республиканский айтыс и концертные программы. Кульминацией торжеств стал международный этнофестиваль «Сокровище Хан-Тенгри», состоявшийся на жайляу Шалкоде.