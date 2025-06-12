09:00, 12 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации. Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
– С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества, – говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.