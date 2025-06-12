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    09:00, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации.  Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Мемлекет басшысы Ресей Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Акорда

    – С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества, – говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Владимир Путин Внешняя политика Казахстана Россия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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