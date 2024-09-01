РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:01, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своей поздравительной телеграмме Глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

    Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.

    Теги:
    Президент Казахстана Поздравления Узбекистан Касым-Жомарт Токаев Внешняя политика Казахстана Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram