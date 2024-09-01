Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей поздравительной телеграмме Глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан.



Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.



Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.