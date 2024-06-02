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    12:04, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Серджо Маттареллу и народ Италии с национальным праздником

    акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Серджо Маттареллу и народ Италии с национальным праздником - Днем Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    – Сегодня Италия – это государство, опирающееся на прочный политико-экономический фундамент, добившееся высокого благосостояния народа, пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене. Ваша страна, в нынешнем году возглавляющая группу развитых стран G7, вносит значительный вклад в продвижение глобальной стабильности и безопасности. Хотел бы отметить особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией. Я с теплотой вспоминаю свой официальный визит в Рим, который придал серьезный импульс двустороннему взаимодействию и открыл новые перспективы нашего партнерства, – говорится в телеграмме.

    Глава государства подтвердил готовность и впредь прилагать совместные усилия для эффективной реализации достигнутых договоренностей. Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Матарелле успехов в его ответственной деятельности, а дружественному итальянскому народу – благополучия и процветания. 

    Теги:
    Акорда Италия Поздравления
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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