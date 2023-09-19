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    07:35, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира
    Фото: НОК РК

    ️Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения», – отметил Президент.

    Напомним, борец вольного стиля из Казахстана Ризабек Айтмухан провел финальную схватку на чемпионате мира в Сербии. 

    В финале весовой категории до 92 килограммов он встретился с азербайджанским спортсменом Османом Нурмагомедовым. Победу в схватке одержал борец из Казахстана со счетом 4-2.

     

    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Спорт
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