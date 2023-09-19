️Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения», – отметил Президент.

Напомним, борец вольного стиля из Казахстана Ризабек Айтмухан провел финальную схватку на чемпионате мира в Сербии.

В финале весовой категории до 92 килограммов он встретился с азербайджанским спортсменом Османом Нурмагомедовым. Победу в схватке одержал борец из Казахстана со счетом 4-2.