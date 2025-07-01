РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:04, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента ДР Конго с Днем независимости

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Демократической Республики Конго, передает агентство Kazinform. 

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента ДР Конго с Днем независимости
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо с Днем независимости.

    – Сегодня Демократическая Республика Конго добивается значительного прогресса в укреплении государственности, повышении благосостояния граждан и авторитета на международной арене. Уверен, что благодаря Вашей дальновидной политике и конструктивным инициативам страна достигнет новых высот, – говорится в телеграмме.

    Теги:
    Республика Конго Касым-Жомарт Токаев Международные отношения Внешняя политика Казахстана
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают