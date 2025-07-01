18:04, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента ДР Конго с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Демократической Республики Конго, передает агентство Kazinform.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо с Днем независимости.
– Сегодня Демократическая Республика Конго добивается значительного прогресса в укреплении государственности, повышении благосостояния граждан и авторитета на международной арене. Уверен, что благодаря Вашей дальновидной политике и конструктивным инициативам страна достигнет новых высот, – говорится в телеграмме.