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    09:01, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Алжира с Днем независимости

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Алжира с Днем независимости
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем независимости.

    Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, а также выразил уверенность в том, что казахско-алжирское партнерство, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться на благо двух народов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Международная деятельность Алжир Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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