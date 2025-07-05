09:01, 05 Июль 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Алжира с Днем независимости
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем независимости.
Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, а также выразил уверенность в том, что казахско-алжирское партнерство, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться на благо двух народов.