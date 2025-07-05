Касым-Жомарт Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

В поздравительном письме Главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан.



Президент также подчеркнул важное значение решения Первого Президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту здоровья.