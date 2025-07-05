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    17:01, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Первого Президента Нурсултана Назарбаева с 85-летием. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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    Фото: Акорда

    В поздравительном письме Главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан.

    Президент также подчеркнул важное значение решения Первого Президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту здоровья.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Назарбаев
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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