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    08:02, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с Ораза-айтом

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Ораза айт опубликовала Акорда, передает агентство Kazinform.

    - Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с праздником Ораза айт, который все мусульмане встречают с особой радостью!

    В священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих. Совершенные во время тридцатидневного поста благие поступки, основанные на терпении, стойкости и умеренности, раскрывают истинную суть Ораза айта.

    Традиционная религия наших предков призывает всех людей к миру и спокойствию, милосердию и состраданию, доброте и созиданию, достижению заслуженного успеха через честный труд. Это в конечном итоге способствует укреплению единства и процветанию всего нашего народа.

    Идеалы Ислама, месяца Рамазан и праздника Ораза айт гармонично переплетены с нашим культурным наследием и обычаями. Эта преемственность объединяет всех граждан, внося важный вклад в построение справедливого общества.

    Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие, а в каждом доме будет счастье и благополучие! С праздником Ораза айт, - говорится в тексте поздравления.

    Теги:
    Казахстан Поздравления Мусульмане Токаев Касым-Жомарт Ораза Ораза айт
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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