Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с днем рождения
Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Президенту США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с днем рождения.
В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что высоко оценивает активную и прагматичную деятельность американского лидера, направленную на обеспечение глобальной безопасности и стабильности.
Глава нашего государства выразил признательность Президенту США за его приверженность укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, а также подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами.
Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности.
Напомним, в марте т.г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае высказался о работе американской администрации во главе с президентом Трампом по выявлению в США масштабных злоупотреблений.