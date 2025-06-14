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    09:00, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с днем рождения

    Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Президенту США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с днем рождения.

    В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что высоко оценивает активную и прагматичную деятельность американского лидера, направленную на обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

    Глава нашего государства выразил признательность Президенту США за его приверженность укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, а также подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами.

    Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности.

    Напомним, в марте т.г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае высказался о работе американской администрации во главе с президентом Трампом по выявлению в США масштабных злоупотреблений.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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