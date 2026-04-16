Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Турцию

Известно, что Президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.

Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан с госвизитом в мае текущего года. Лидеры двух стран ранее обсудили предстоящий визит Президента Турции в Казахстан.