17:15, 16 Апрель 2026 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Турцию
17 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Известно, что Президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.
Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.
Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан с госвизитом в мае текущего года. Лидеры двух стран ранее обсудили предстоящий визит Президента Турции в Казахстан.