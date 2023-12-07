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    19:10, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетил школу-гимназию Smart Bilim

    Акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе, построенную за счет частных инвестиций, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Президент осмотрел спортзал, столовую и кабинет ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления.

    Глава государства также ознакомился с образовательным проектом ArtNationkz, в рамках которого учащиеся 1-11 классов осваивают 3D-моделирование по актуальным ІТ-направлениям.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Школа, на строительство которой было направлено 5,7 миллиарда тенге, была построена на собственные средства предпринимателя и открыта в сентябре текущего года. Площадь объекта составляет 122 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день в учебном заведении знания получают 3600 учеников.

    Глава государства побеседовал с учениками школы и пожелал им успехов в учебе. 

    Акорда
    Фото: Акорда
    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Актюбинская область школа
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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