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    19:44, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетил филиал Heriot-Watt University в Актобе

    Акорда
    Фото: Акорда

    В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Президент ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения, в котором обучаются 300 студентов из 9 регионов страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акорда
    Фото: Акорда

    35% из них являются выпускниками сельских школ, 42% – из социальных категорий, нуждающихся в поддержке.

    Филиал, созданный на базе Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова, был открыт во исполнение поручения Главы государства по переформатированию системы высшего образования.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, образовательные программы включают три англоязычные программы бакалавриата по таким специальностям, как электроэнергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия.

    жастар
    Фото: Акорда

    Президент был проинформирован о том, что студенты имеют возможность продолжить обучение в филиалах Heriot-Watt University в Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Шотландии.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Выпускники филиала смогут получить двойные дипломы Heriot-Watt University и Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.

    В рамках осмотра выставки научных достижений Главе государства представили разработки ученых вуза в естественных, технических и гуманитарных науках. 

    Акорда
    Фото: Акорда
    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Актюбинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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