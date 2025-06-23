Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в положении о Судебном жюри

Документом вносятся изменения в Положение о Судебном жюри. В частности, уточнен состав Жюри: теперь в него входят 13 судей различных инстанций, а также два представителя юридической общественности с правом совещательного голоса.

Дано определение понятию «грубое нарушение законности», под которым подразумевается очевидное и существенное нарушение закона, допущенное судьей по причине недобросовестности или небрежности.

Кроме того, детализированы процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности, а также порядок рассмотрения представлений вышестоящих судебных инстанций. Исключён пункт 20, а пункты 21-1 и 21-2 изложены в новой редакции.

Обновлены нормы по проведению проверок в отношении судей в случае поступления обращений от граждан, юридических лиц или сведений из СМИ и онлайн-платформ. Установлены конкретные инстанции, ответственные за проведение проверок и последующее информирование заявителей.

Также в новой редакции изложены положения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания и порядке направления решений Судебного жюри в соответствующие судебные органы.

Указ вступает в силу с 1 июля 2025 года и подлежит официальному опубликованию.