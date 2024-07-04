Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам встречи «ШОС+»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 июля 2024 года во Дворце Независимости обратился к участникам встречи «ШОС+», которая проходит в расширенном формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства представил участникам встречи предложения, которые призваны придать новый импульс взаимодействию сторон.

- Первостепенной задачей, на наш взгляд, остается коллективное продвижение повестки мирного и гармоничного развития. Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить стабильность можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на ООН, которая в следующем году отметит свою 80-ю годовщину, альтернативы этой организации нет. Ее потенциал не исчерпан, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента РК, наша общая задача — усилить роль ООН, как основного института обеспечения глобальной безопасности, способного противостоять вызовам 21-го века.

- Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому актуальным является принятое нами заявление о добрососедстве, доверии и партнерстве, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Глава государства предложил к 80-й годовщине ООН и 20-летию сотрудничества ШОС и ООН принять резолюцию Генассамблеи ООН в поддержку инициативы за справедливый мир, согласие и развитие.

- Казахстан мог бы выступить центром притяжения креативных индустрий и предлагает ввести в практику ежегодные встречи молодых лидеров и талантов стран ШОС. Дополнительную динамику необходимо также принять в сфере образования. Стоило бы расширить сеть Университета ШОС путём включения в него новых учебных заведений и партнёров по диалогу. Следует ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям. Казахстан со своей стороны готов продолжить практику предоставления научно-образовательных грантов для обучения в своих ведущих вузах, - отметил он.

Следующее приоритетное направление — усиление торгово-экономических связей.

Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. По мнению Главы государства, в таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивания потенциала.

- Доля государств ШОС в глобальном ВВП составляет 30%, сегодня внешняя торговля стран участниц превышает 8 трлн долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли. Глава госдарства подчеркнул, что новый исторический экономический подъем Азии, происходящий во многом благодаря ШОС, является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики. Казахстан приветствует намерения Китая расширить доступ стран ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот до 3 трлн долларов, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Особую актуальность, как подчеркнул Глава государства, приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата.

- Ситуация в этой сфере вызывает серьезную обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам. Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления. Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно. Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств. Нашу солидарность по вопросам климатической повестки мы сможем проявить в рамках предстоящей конференции COP29 в Баку в ноябре этого года, - сказал Президент РК.

Пространство ШОС, по мнению Главы государства, способно стать большим евразийским поясом развития глобальной торговли.

- Укрепление наших позиций в качестве континентального объединения должно служить существенным фактором экономической устойчивости и процветания. Казахстан является одним из ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Через нашу страну осуществляется 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Мы активно работаем над сопряжением мегапроекта «Один пояс — один путь», Транскаспийского маршрута коридора Север-Юг. Синергия этих транспортных артерий даст мощный мультипликативный эффект. В этой связи придаем большое значение практической реализации нашей инициативы по созданию партнерских сетей, стратегических портов и логистических центров, - отметил Президент РК.

В заключение Глава государства вновь подчеркнул решительную приверженность Казахстана всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ШОС и формата «ШОС+».