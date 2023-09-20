Касым-Жомарт Токаев: Необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности

Глава государства заявил о необходимости активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Нам нужна новая оценка, которые позволит решить насущные глобальные экономические проблемы, обеспечивая при этом право на развитие. Для этого нам необходима открытая, прозрачная и инклюзивная многосторонняя торговая система, основанная на принципах и правилах ВТО. Нам также необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. В прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода. Следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров. Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, Президент отметил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия.