Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Султану Омана

В телеграмме Глава государства отметил, что Оман является надежным партнером Казахстана в арабском мире. Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной деятельности и реализации всех начинаний, а народу Омана – благополучия и процветания.