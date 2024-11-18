15:03, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Султану Омана
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем Султаната Омана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В телеграмме Глава государства отметил, что Оман является надежным партнером Казахстана в арабском мире. Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной деятельности и реализации всех начинаний, а народу Омана – благополучия и процветания.