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    15:03, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Султану Омана

    Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем Султаната Омана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Султана Омана
    Фото: Акорда

    В телеграмме Глава государства отметил, что Оман является надежным партнером Казахстана в арабском мире. Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной деятельности и реализации всех начинаний, а народу Омана – благополучия и процветания.

    Теги:
    Поздравления Касым-Жомарт Токаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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