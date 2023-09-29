Касым-Жомарт Токаев: Казахстан считает санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию дал эксклюзивный комментарий собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Берлине.

— Некоторые российские СМИ и политические деятели критикуют Ваши высказывания на пресс-конференции в Берлине в ходе официального визита в Германию. Они утверждают, будто Казахстан отходит от сотрудничества с Россией, заигрывает с Западом. Что Вы можете сказать по поводу таких обвинений?

— Казахстан не является «антиРоссией», мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи. Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию. Что касается торговли традиционными товарами, то она растет, и в прошлом году объем казахско-российской торговли достиг 25 млрд долларов. На днях в Астане успешно прошла выставка «Иннопром», которую посетила представительная российская делегация во главе с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества, — сказал Президент Казахстана.

Напомним, вчера начался официальный визит Президента Казахстана в столицу Германии. В ходе визита Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели брифинг для прессы, где главы двух стран ответили на вопросы журналистов.

Президент ответил на вопросы о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины и соблюдении санкций. Также Касым-Жомарт Токаев призвал вести деловые мирные переговоры.