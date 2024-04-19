Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров открыли памятник Айкол Манасу в Астане

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров торжественно открыли памятник Айкол Манасу в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Глава государства отметил, что возведение столь величественного памятника в столице свидетельствует о глубоком уважении казахского народа к братскому Кыргызстану.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

– Как вы знаете, два года назад в Бишкеке был открыт памятник великому Абаю. Я специально посетил церемонию его открытия. Такие добрые инициативы, несомненно, будут способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами, – сказал Президент Казахстана.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что эпос «Манас», имеющий тысячелетнюю историю и занимающий особое место в духовной жизни всего человечества, является уникальным наследием и бесценной сокровищницей не только Кыргызстана, но и всего тюркского народа.

– Казахские ученые внесли огромный вклад в сохранение этого знаменитого эпоса, прошедшего испытание временем и дошедшего до наших дней. Среди них такие выдающиеся личности, как Шокан Уалиханов, Мухтар Ауэзов и Алькей Маргулан, – сказал Президент Казахстана.

Отметив общность культурного наследия двух стран, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что известные деятели Казахстана и Кыргызстана всегда искренне поддерживали друг друга. Глава государства от имени казахстанцев выразил огромную благодарность народу Кыргызстана за оказанную помощь нашей стране в борьбе с паводками.

– Это архитектурное произведение, возведенное в нашей столице, отражает общие корни тюркских народов. Это памятник не только Манасу, но и вечному братству казахов и киргизов. Уверен, дружба между нашими странами будет нерушимой, – подытожил Президент Казахстана.

Фото: Акорда

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что эпос «Манас» является историческим и духовным наследием кыргызского народа.

Фото: Акорда

– Безусловно, вклад выдающихся личностей казахского народа в изучение уникального эпического произведения «Манас» трудно переоценить. Известный казахский ученый Шокан Уалиханов первым сделал научную запись эпоса. Широкую известность получила первая монография о Манасе великого писателя Мухтара Ауэзова. Сегодня исторический день для Кыргызстана и Казахстана. Открытие памятника Айкол Манасу на казахской земле еще раз подтверждает братство двух стран, – сказал Президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров от имени всего кыргызского народа выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и гражданам, внесшим вклад в открытие памятника Айкол Манасу.

В торжественном мероприятии приняли участие члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Казахстана и Кыргызстана.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда