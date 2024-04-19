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    16:31, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров открыли памятник Айкол Манасу в Астане

    памятник Манасу
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров торжественно открыли памятник Айкол Манасу в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своем выступлении Глава государства отметил, что возведение столь величественного памятника в столице свидетельствует о глубоком уважении казахского народа к братскому Кыргызстану.

    памятник Манасу
    Фото: Акорда

     

    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров открыли памятник Айкол Манасу в Астане
    Фото: Акорда

    – Как вы знаете, два года назад в Бишкеке был открыт памятник великому Абаю. Я специально посетил церемонию его открытия. Такие добрые инициативы, несомненно, будут способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами, – сказал Президент Казахстана.

    Президент
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что эпос «Манас», имеющий тысячелетнюю историю и занимающий особое место в духовной жизни всего человечества, является уникальным наследием и бесценной сокровищницей не только Кыргызстана, но и всего тюркского народа.

    – Казахские ученые внесли огромный вклад в сохранение этого знаменитого эпоса, прошедшего испытание временем и дошедшего до наших дней. Среди них такие выдающиеся личности, как Шокан Уалиханов, Мухтар Ауэзов и Алькей Маргулан, – сказал Президент Казахстана.

    Отметив общность культурного наследия двух стран, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что известные деятели Казахстана и Кыргызстана всегда искренне поддерживали друг друга. Глава государства от имени казахстанцев выразил огромную благодарность народу Кыргызстана за оказанную помощь нашей стране в борьбе с паводками.

    – Это архитектурное произведение, возведенное в нашей столице, отражает общие корни тюркских народов. Это памятник не только Манасу, но и вечному братству казахов и киргизов. Уверен, дружба между нашими странами будет нерушимой, – подытожил Президент Казахстана.

    памятник Манасу
    Фото: Акорда

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что эпос «Манас» является историческим и духовным наследием кыргызского народа.

    Садыр Жапаров
    Фото: Акорда

    – Безусловно, вклад выдающихся личностей казахского народа в изучение уникального эпического произведения «Манас» трудно переоценить. Известный казахский ученый Шокан Уалиханов первым сделал научную запись эпоса. Широкую известность получила первая монография о Манасе великого писателя Мухтара Ауэзова. Сегодня исторический день для Кыргызстана и Казахстана. Открытие памятника Айкол Манасу на казахской земле еще раз подтверждает братство двух стран, – сказал Президент Кыргызстана.

    Садыр Жапаров от имени всего кыргызского народа выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и гражданам, внесшим вклад в открытие памятника Айкол Манасу.

    В торжественном мероприятии приняли участие члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Казахстана и Кыргызстана.

    памятник Манасу
    Фото: Акорда
    памятник Манасу
    Фото: Акорда
    памятник Манасу
    Фото: Акорда
    памятник Манасу
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Культура Президент Казахстана Тюркский мир Астана Память Кыргызстан Видео Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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