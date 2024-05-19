Касым-Жомарт Токаев и Президент ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества

По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили нынешний уровень партнерства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов и отметили важность эффективной реализации всех достигнутых ранее договоренностей.

Главы государств подтвердили намерение и далее расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики. В ходе беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.