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    20:45, 18 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев и Президент ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества

    Касым-Жомарт Токаев и Президент ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
    Фото: Акорда

    По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили нынешний уровень партнерства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов и отметили важность эффективной реализации всех достигнутых ранее договоренностей. 

    Главы государств подтвердили намерение и далее расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики. В ходе беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

    Теги:
    Президент Казахстана Арабские эмираты Токаев Касым-Жомарт Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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