Финляндия крупнейший торговый партнер Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

Глава государства провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры государств подчеркнули наличие огромного потенциала для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия. Саули Ниинистё заявил, что Казахстан является весьма важным партнером Финляндии и выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, в том числе в контексте реформирования ООН.

Глава нашего государства пригласил Президента Финляндии принять участие в следующем Международном форуме Астана в качестве одного из основных спикеров мероприятия.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества.

Напомним, что 18 сентября начался рабочий визит Президента Казахстана в Нью-Йорк. В ходе визита он выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».