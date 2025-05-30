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    18:32, 29 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и глава ФАО обсудили продвижение алматинского апорта как национального бренда

    Глава государства встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюем, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюем
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем, прибывшим в Казахстан для участия в Международном форуме Астана.

    Глава государства подчеркнул важность сотрудничества в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и устойчивого сельскохозяйственного развития.
    Министерство сельского хозяйства Казахстана поддерживает тесное партнерство с бюро FAO и успешно реализовало 27 проектов. В настоящее время реализуется еще 14 проектов в таких областях, как управление природными ресурсами на подверженных засухе и засолению сельскохозяйственных землях, устойчивое развитие аквакультуры, управление почвенными ресурсами.

    Цюй Дунъюй отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи.

    Собеседники уделили отдельное внимание продвижению национального бренда – алматинского апорта. Казахстан официально признан родиной данного сорта яблок. В завершение беседы стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства для достижения взаимовыгодных результатов. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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