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    16:22, 29 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев: Афганистан — важный партнер Казахстана в регионе

    Глава государства принял и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев: Афганистан — важный партнер Казахстана в регионе
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между нашими странами. По его словам, Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал этого государства во благо всего региона.

    Для возобновления контактов Кабул дважды посещала казахстанская правительственная делегация.

    Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за последовательное продвижение темы Афганистана в международных организациях и оказание гуманитарной помощи. Как сказал и.о. министра, Кабул рассчитывает на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест в Афганистане.

    Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании и далее готовы участвовать в крупных инфраструктурных проектах на афганской территории.

    В настоящее время ведется строительство железной дороги Тургунди – Герат. Кроме того, Казахстан обладает возможностями для увеличения поставок продукции сельского хозяйства и химической промышленности в Афганистан.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Афганистан
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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