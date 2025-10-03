РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:03, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев 6–7 октября посетит с визитом Азербайджан

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Ильхама Алиева 6–7 октября посетит с визитом Азербайджан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Азербайджане Президент Казахстана примет участие в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.

    Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов в Бишкеке (Кыргызстан) принял участие в коллективной встрече Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с главами делегаций стран — членов Организации тюркских государств и во встрече глав правительств/вице-президента государств ОТГ.

    Внимание было уделено вопросам развития региональной интеграции, торгово-экономических отношений, эффективного использования транзитного потенциала.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Организация тюркских государств Азербайджан
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают