17:03, 03 Октябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев 6–7 октября посетит с визитом Азербайджан
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Ильхама Алиева 6–7 октября посетит с визитом Азербайджан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В Азербайджане Президент Казахстана примет участие в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.
Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов в Бишкеке (Кыргызстан) принял участие в коллективной встрече Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с главами делегаций стран — членов Организации тюркских государств и во встрече глав правительств/вице-президента государств ОТГ.
Внимание было уделено вопросам развития региональной интеграции, торгово-экономических отношений, эффективного использования транзитного потенциала.