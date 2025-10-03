Касым-Жомарт Токаев 6–7 октября посетит с визитом Азербайджан

В Азербайджане Президент Казахстана примет участие в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов в Бишкеке (Кыргызстан) принял участие в коллективной встрече Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с главами делегаций стран — членов Организации тюркских государств и во встрече глав правительств/вице-президента государств ОТГ.

Внимание было уделено вопросам развития региональной интеграции, торгово-экономических отношений, эффективного использования транзитного потенциала.