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    21:30, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Кашалот выбросился на португальский пляж и погиб

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    ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - 15-тонный кашалот погиб на португальском побережье в городе Алмада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Животное выбросилось на пляж в пятницу утром, до самого вечера сотрудники морской полиции, зоологии и экоактивисты пытались его спасти и вернуть в море, но безуспешно.

    Кит умер от обезвоживания и, предположительно, глубоких ран. Специалисты обнаружили на теле повреждения, характерные для столкновений с морскими судами. В понедельник должно начаться вскрытие, которое прояснит обстоятельства смерти животного.


    Теги:
    Португалия Происшествия, ЧС Экология Видео Происшествия Мировые новости
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