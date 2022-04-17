Кашалот выбросился на португальский пляж и погиб

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - 15-тонный кашалот погиб на португальском побережье в городе Алмада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Животное выбросилось на пляж в пятницу утром, до самого вечера сотрудники морской полиции, зоологии и экоактивисты пытались его спасти и вернуть в море, но безуспешно.

Кит умер от обезвоживания и, предположительно, глубоких ран. Специалисты обнаружили на теле повреждения, характерные для столкновений с морскими судами. В понедельник должно начаться вскрытие, которое прояснит обстоятельства смерти животного.