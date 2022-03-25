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    12:47, 25 Март 2022 | GMT +6

    Кашаган работает в штатном режиме - глава Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемую информацию касательно приостановки работы на месторождении Кашаган прокомментировал министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее во время пресс-конференции в СЦК Болат Акчулаков рассказал о проводимой работе после аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме.

    «Кашаган ни на какие на два месяца в ремонт сегодня вставать не будет. У него плановый ремонт летом. Он работает сейчас пока еще в штатном режиме. Если ВПУ-1 (выносные причальные устройства на КТК) заработает, это небольшая угроза, не такие большие потери, не нужно месторождение останавливать. Поэтому ведутся обычные штатные работы», - заявил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

    «Ясно, что проблему надо решать, поэтому оперативно мы консультируемся со всеми, прорабатываем различные альтернативные маршруты. Но это рабочие моменты. Сказать, что Кашаган на два месяца встал - нет на самом деле. Это не подтверждается», - уточнил министр.

    Комментируя ситуацию с КТК, глава ведомства отметил, что консорциум при нынешней мощности работал двумя ВПУ из трех.

    «Один всегда в резерве находился на случай аварийных вещей, которые сейчас происходят. Поэтому если в течение трех недель один из ВПУ, второй или третий удастся ввести в строй, это означает, что КТК будет работать в штатном режиме», - отметил Болат Акчулаков.

    Напомним, оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма, сообщила 22 марта пресс-служба компании КТК.
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