Кашаган работает в штатном режиме - глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемую информацию касательно приостановки работы на месторождении Кашаган прокомментировал министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее во время пресс-конференции в СЦК Болат Акчулаков рассказал о проводимой работе после аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме.

«Кашаган ни на какие на два месяца в ремонт сегодня вставать не будет. У него плановый ремонт летом. Он работает сейчас пока еще в штатном режиме. Если ВПУ-1 (выносные причальные устройства на КТК) заработает, это небольшая угроза, не такие большие потери, не нужно месторождение останавливать. Поэтому ведутся обычные штатные работы», - заявил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

«Ясно, что проблему надо решать, поэтому оперативно мы консультируемся со всеми, прорабатываем различные альтернативные маршруты. Но это рабочие моменты. Сказать, что Кашаган на два месяца встал - нет на самом деле. Это не подтверждается», - уточнил министр.

Комментируя ситуацию с КТК, глава ведомства отметил, что консорциум при нынешней мощности работал двумя ВПУ из трех.

«Один всегда в резерве находился на случай аварийных вещей, которые сейчас происходят. Поэтому если в течение трех недель один из ВПУ, второй или третий удастся ввести в строй, это означает, что КТК будет работать в штатном режиме», - отметил Болат Акчулаков.