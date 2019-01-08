KASE: курс доллара упал на 6,6 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 372,51 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в пятницу курс иностранной валюты понизился на 6,64 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 372 тенге за 1 доллар, максимальный - 374,5 тенге. Объем торгов составил 33,55 млн долларов.

В пятницу на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 379,15 тенге, дневной - 377,56 тенге, по итогам обеих сессий - 378,12 тенге. Суммарный объем торгов составил 132,3 млн долларов.

Напомним, на KASE в минувший четверг средневзвешенный курс доллара США понизился на 1,82 тенге - с 383,46 тенге до 381,64 тенге, в пятницу - еще на 2,49 тенге, до 379,15 тенге.