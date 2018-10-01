KASE: курс доллара упал на 4,9 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 359,44 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в понедельник курс иностранной валюты понизился на 4,91 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 358,5 тенге за 1 доллар, максимальный - 362,5 тенге. Объем торгов составил 45,65 млн долларов.

В понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 364,35 тенге, дневной - 364,35 тенге, по итогам обеих сессий - 364,35 тенге. Суммарный объем торгов составил 62,9 млн долларов.