KASE: курс доллара упал еще на 4 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в среду на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 363,6 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов во вторник курс иностранной валюты понизился на 4,03 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 362,5 тенге за 1 доллар, максимальный - 366,2 тенге. Объем торгов составил 71,5 млн долларов.

Во вторник на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 367,63 тенге, дневной - 366,29 тенге, по итогам обеих сессий - 366,86 тенге. Суммарный объем торгов составил 96,15 млн долларов.

Напомним, по итогам утренней сессии торгов на KASE во вторник средневзвешенный курс доллара США понизился на 3,06 тенге - с 370,69 тенге до 367,63 тенге.