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KASE: курс доллара упал еще на 4 тенге

17 Октября 2018 11:15 175
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KASE: курс доллара упал еще на 4 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в среду на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 363,6 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

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Относительно аналогичных торгов во вторник курс иностранной валюты понизился на 4,03 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 362,5 тенге за 1 доллар, максимальный - 366,2 тенге. Объем торгов составил 71,5 млн долларов.

Во вторник на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 367,63 тенге, дневной - 366,29 тенге, по итогам обеих сессий - 366,86 тенге. Суммарный объем торгов составил 96,15 млн долларов.

Напомним, по итогам утренней сессии торгов на KASE во вторник средневзвешенный курс доллара США понизился на 3,06 тенге - с 370,69 тенге до 367,63 тенге.

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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