KASE: Курс доллара снизился

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 346,07 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в понедельник курс иностранной валюты снизился на 0,91 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 345,9 тенге за 1 доллар, максимальный - 346,4 тенге. Объем торгов составил 28,7 млн долларов.



В понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 346,98 тенге, дневной - 347,14 тенге, по итогам обеих сессий - 347,06 тенге. Суммарный объем торгов составил 138,05 млн долларов.