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KASE: Курс доллара снизился

31 Июля 2018 11:18 199
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KASE: Курс доллара снизился

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 346,07 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

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Относительно аналогичных торгов в понедельник курс иностранной валюты снизился на 0,91 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 345,9 тенге за 1 доллар, максимальный - 346,4 тенге. Объем торгов составил 28,7 млн долларов.

В понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 346,98 тенге, дневной - 347,14 тенге, по итогам обеих сессий - 347,06 тенге. Суммарный объем торгов составил 138,05 млн долларов.

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Ключевые слова: Астана, Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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